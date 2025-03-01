Bursaspor Yörsan, Türk Telekom'u 93-76 Geçti

Bursaspor Yörsan, Zorlu Maçta Öne Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Bursaspor Yörsan, Türk Telekom ile karşı karşıya geldi. Başkent'te oynanan mücadelede Bursaspor, rakibini 93-76 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Detayları

Bu galibiyetle Bursaspor Yörsan, ligdeki 8. galibiyetini alırken, Türk Telekom ise 11. yenilgisini yaşamış oldu. Bu sonuç, Bursaspor'un playoff hedefleri açısından büyük bir önem taşıyor.

Gelecek Maçlar

Bursaspor Yörsan, önümüzdeki haftalarda bu formunu sürdürmek istiyor. Türk Telekom'un ise toparlanarak gelecek maçlarda daha iyi sonuçlar alması gerekiyor.