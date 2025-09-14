Buse Naz Çakıroğlu Dünya Şampiyonası'nda Gümüş Madalya

Buse Naz Çakıroğlu, İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda finalde Alua Balkibekova'ya yenilerek gümüş madalya elde etti. Müsabaka M&S Bank Arena'da yapıldı.

Maç Detayları

Final karşılaşmasında özellikle ikinci rauntta etkili yumruklar çıkaran Buse Naz, masa hakemlerinden beklediği puanları alamadı ve maç 5-0 skoruyla sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından Türk teknik heyeti ve federasyon yetkilileri hakem kararlarına tepki gösterdi.

Madalyalar ve Türkiye'nin Durumu

Bu sonuçla Buse Naz Çakıroğlu, dünya şampiyonalarındaki madalya sayısını 4'e yükseltti; sporcunun toplamda 1 altın, 3 gümüş madalyası bulunuyor. Türkiye organizasyonu kadınlarda 2 gümüş, 1 bronz madalyayla tamamladı.

Buse Naz Çakıroğlu'nun Açıklamaları

Maç sonrası basın mensuplarına konuşan Buse Naz Çakıroğlu şunları kaydetti: "2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndan beri bugün için çalışıyoruz. Yaklaşık 10-11 aydır kamptayız. Gerçekten belirsizlikler içerisinde, kenarda oturan ve duygusal kararlar veren 5 hakeme rağmen risk alıp maç yapmaya çalışıyoruz. Sonuç böyle oldu, problem yok."

Hedefini daha yüksek tutan başarılı sporcu, "Bazen birinci olacağız, bazen madalya kazanamayacağız. Bugün böyle bir sonuç oldu, yapacak bir şey yok. Dinlenip kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kimse yenilgiyi kabul etmez. Elimden geleni yaptım, en azından bu yüzden mutluyum." diye ekledi.