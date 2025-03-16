Buse Naz Çakıroğlu, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu Başarıyla Taçlandı

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda gümüş madalya kazandı. Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın final maçları heyecan dolu anlara ev sahipliği yaptı.

Finalde Kuzey Koreli Rakibiyle Mücadele Etti

Kilosunda 1 numaralı seri başı olarak finale yükselen Buse Naz, dünya şampiyonluğu ve olimpiyat ikinciliğine sahip olan Kuzey Koreli Pang Chol Mi ile karşılaştı. Maç boyunca büyük bir mücadele veren Buse Naz, rakibine üç sette de puan olarak yenildi ve dünya ikincisi unvanını kazandı.

Önceki Başarılarıyla Dikkat Çekiyor

İstanbul'da 2022 yılında düzenlenen şampiyonada altın madalya kazanan Buse Naz, 2019'dan sonra 2025'te de gümüş madalyada kalmış oldu. Özellikle Tokyo 2020 ve Paris 2024 olimpiyatlarında gümüş madalya kazanmasıyla da dikkat çeken milli boksör, Avrupa şampiyonalarında 3 altın ve 1 gümüş, Avrupa Oyunları'nda ise 2 altın madalya elde etmiştir.