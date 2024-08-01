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Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te Meksikalı rakibini yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 17:34
Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Başarı

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finale yükselme başarısını gösterdi.

Boks Branşında Son 16 Turu

Boksta kadınlar 50 kilo kategorisinde düzenlenen son 16 turu, North Paris Arena'da gerçekleştirildi. Buse Naz, Meksikalı sporcu Fatima Herrera'yı 5-0 mağlup ederek çeyrek finale geçmeyi başardı.

Çeyrek Final Mücadelesi

Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finalde 3 Ağustos Cumartesi günü Finlandiyalı Pihla Kaivo-Oja ile yüz yüze gelecek.

Resmi Yetkililerden Destek

Bu önemli karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer yetkililer de salonda takip etti. Bakan Bak, müsabaya katılan Buse Naz ve milli takım antrenörlerine başarıları için tebrik etti.

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda...

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kg ön eleme 16. tur boks maçında Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Müsabakayı salonda izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Buse Naz'ı tebrik etti.

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda...

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kg ön eleme 16. tur boks maçında Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Müsabakayı salonda izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Buse Naz'ı tebrik etti.

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda...

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kg ön eleme 16. tur boks maçında Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Müsabakayı salonda izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Buse Naz'ı tebrik etti.

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda...

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kg ön eleme 16. tur boks maçında Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Müsabakayı salonda izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Buse Naz'ı tebrik etti.

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda...

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kg ön eleme 16. tur boks maçında Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Müsabakayı salonda izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Buse Naz'ı tebrik etti.

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda...

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kg ön eleme 16. tur boks maçında milli boksör Buse Naz Çakıroğlu (fotoğrafta), Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda...

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kg ön eleme 16. tur boks maçında milli boksör Buse Naz Çakıroğlu (fotoğrafta), Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda...

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kg ön eleme 16. tur boks maçında milli boksör Buse Naz Çakıroğlu (fotoğrafta), Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda...

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kg ön eleme 16. tur boks maçında milli boksör Buse Naz Çakıroğlu (fotoğrafta), Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda...

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kg ön eleme 16. tur boks maçında milli boksör Buse Naz Çakıroğlu (fotoğrafta), Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda...

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kg ön eleme 16. tur boks maçında milli boksör Buse Naz Çakıroğlu (fotoğrafta), Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda...

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kg ön eleme 16. tur boks maçında milli boksör Buse Naz Çakıroğlu (fotoğrafta), Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda...

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kg ön eleme 16. tur boks maçında milli boksör Buse Naz Çakıroğlu (fotoğrafta), Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda...

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kg ön eleme 16. tur boks maçında, Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu (fotoğrafta) Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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