Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te Gümüş Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Buse Naz Çakıroğlu'nun Başarısı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilogramda gümüş madalya kazandı. Final maçı, Fransa’nın başkenti Paris'te bulunan Philippe-Chatrier Kortu’nda gerçekleşti.

Şampiyonluk Maçında Karşılaşma

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın ikincisi olan Buse Naz Çakıroğlu, finalde Çinli Yu Wu ile karşılaştı. Zorlu mücadelede Çakıroğlu, 4-1'lik bir skorla yenilerek gümüş madalya ile ödüllendirildi.

Müsabakayı İzleyen İsimler

Bu önemli karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer yetkililer de yerinde takip etti.