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Buse Tosun Çavuşoğlu Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Bratislava'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 23:07
Buse Tosun Çavuşoğlu Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli Güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan Başarı

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da devam eden 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nde milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Çeyrek Final ve Repesaj Mücadelesi

Dün gerçekleştirilen çeyrek final maçını kaybeden Buse, bugün repesaj karşılaşmasında Arnavut sporcu Albina Drazhi'yi 10-0 teknik üstünlükle mağlup etti. Bu galibiyet, onu bronz madalya maçına taşıdı.

Bronz Madalya Maçı

Akşam seansında Ukraynalı Manola Skobelska ile karşılaşan Buse, zorlu mücadelede 9-6'lık skorla galip gelerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Ödüller ve Gelecek Hedefleri

Geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği tarafından 2024 yılında kadınlarda en iyi güreşçi seçilmişti. Ayrıca, bu yıl Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya elde eden Buse, 2023 yılında dünya şampiyonluğuna ulaşarak büyük bir başarı elde etti.

Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu...

Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu (sağda), kadınlar 68 kiloda bronz madalya kazandı. Milli güreşçi, Ukraynalı Manola Skobelska'yı (solda) mağlup ederek üçüncü oldu.

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