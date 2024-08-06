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Buse Tosun Çavuşoğlu Paris 2024 Olimpiyatları'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli güreşçi Buse Tosun, Paris 2024'te Türkiye'nin 3. madalyasını kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 22:46
Buse Tosun Çavuşoğlu Paris 2024 Olimpiyatları'nda Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Başarı

Türkiye'nin ünlü güreşçisi Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanarak ülkemize önemli bir başarı getirdi.

İlk Turda Zorluklar

Champ de Mars Arena'da düzenlenen müsabakalarda, Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda ilk turda ABD'li Amit Elor ile karşılaştı ve bu müsabakayı kaybetti. Ancak, Elor'un finale çıkması sayesinde repesaj hakkını kazandı.

Repesajda Zafer

Repesajın ilk aşamasında Polonyalı Viktorya Choluj'u mağlup eden Tosun, ardından bronz madalya mücadelesinde Kuzey Koreli Sol Gum Pak ile karşılaştı. Bu zorlu karşılaşmayı 4-2 kazanarak bronz madalyaya ulaşmış oldu.

Türkiye'nin 3. Madalyası

Buse Tosun'un kazandığı bu madalya, Türkiye'nin Paris 2024 Olimpiyatlarındaki 3. madalyası oldu. Daha önce, atıcılık branşında Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan çiftinden oluşan milli takım 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş; Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı ise bronz madalya kazanmıştı.

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