DOLAR
36,11 0,02%
EURO
37,72 -0,49%
ALTIN
3.382,59 -0,49%
BITCOIN
3.473.169,54 0,88%

Büşra Işıldar, Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor

Milli boksör Büşra Işıldar, dünya şampiyonasına hazırlanıyor ve altın madalya hedefliyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:33
Büşra Işıldar, Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor

Büşra Işıldar, Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor

Gençler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonluklarına sahip olan milli boksör Büşra Işıldar, büyükler kategorisinde de dünya şampiyonu olma hayalini gerçekleştiriyor. Mart ayında Sırbistan'da düzenlenecek dünya şampiyonasında mücadele edecek olan Büşra, Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Spor kariyerine zayıflamak amacıyla başlayan Büşra Işıldar, elde ettiği Türkiye şampiyonlukları sayesinde milli takıma kadar yükseldi. 23 yaşındaki boksör, yıldızlar ve gençler kategorilerinde toplamda 5 Avrupa şampiyonluğu ve 2021 Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda altın madalya kazandı.

Hedefi Altın Madalya

Büşra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Olimpiyatlardan sonra 8-9 aydır çalışmalarımı devam ettiriyorum. Dünya şampiyonası öncesinde Türkiye şampiyonamız oldu ve hemen ardından kampa başladık. Antrenmanlarımız iyi gidiyor ve takım olarak hedefimiz, hayalimiz altın madalya ile dönmek.” şeklinde konuştu.

Kadın Boksuna İlgi Artıyor

Dünya şampiyonasına hazırlıklarını titizlikle sürdürdüklerini vurgulayan Büşra Işıldar, “İkinci defa büyüklerde dünya şampiyonasına katılacağım. Buradan altın madalya ile dönmeyi hedefliyorum.” ifadelerini kullandı. Kadın Boks Milli Takımı'nın başarılarını da gözler önüne seren Büşra, “Olimpiyatlarda alınan madalyalar, boksa bakış açısını değiştirdi. Artık herkes çocuklarını boksa yöneltiyor. Başarılarımızla birlikte ön yargılar kırılacak ve herkes boks sporunu sevecektir.” şeklinde sözlerini tamamladı.

Gençler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli boksör Büşra Işıldar, büyükler...

Gençler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli boksör Büşra Işıldar, büyükler kategorisinde de dünya şampiyonu olmak için çalışıyor. Sırbistan'da mart ayında yapılacak dünya şampiyonasına Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan Büşra, açıklamada bulundu.

Gençler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli boksör Büşra Işıldar, büyükler...

Gençler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli boksör Büşra Işıldar, büyükler kategorisinde de dünya şampiyonu olmak için çalışıyor. Sırbistan'da mart ayında yapılacak dünya şampiyonasına Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan Büşra, açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TFF'den Fethi Heper İçin Başsağlığı Mesajı
2
Eskişehirspor ve Milli Takımın Efsane Futbolcusu Fethi Heper Vefat Etti
3
Mersinspor, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Yarı Finalde Karşılaşıyor
4
Ağrı'nın Dağ Köyünde Atletizm Rüzgarı: Şampiyonluk Hayalleri Kışa Rağmen Sürüyor
5
Güreşte Olimpiyat Başarısı İçin Altyapıya Yatırım Yapılıyor
6
Alperen Şengün'ün Parlak Performansı ile Rockets, Suns'ı Yendi

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak