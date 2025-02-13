Büşra Işıldar, Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor

Gençler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonluklarına sahip olan milli boksör Büşra Işıldar, büyükler kategorisinde de dünya şampiyonu olma hayalini gerçekleştiriyor. Mart ayında Sırbistan'da düzenlenecek dünya şampiyonasında mücadele edecek olan Büşra, Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Spor kariyerine zayıflamak amacıyla başlayan Büşra Işıldar, elde ettiği Türkiye şampiyonlukları sayesinde milli takıma kadar yükseldi. 23 yaşındaki boksör, yıldızlar ve gençler kategorilerinde toplamda 5 Avrupa şampiyonluğu ve 2021 Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda altın madalya kazandı.

Hedefi Altın Madalya

Büşra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Olimpiyatlardan sonra 8-9 aydır çalışmalarımı devam ettiriyorum. Dünya şampiyonası öncesinde Türkiye şampiyonamız oldu ve hemen ardından kampa başladık. Antrenmanlarımız iyi gidiyor ve takım olarak hedefimiz, hayalimiz altın madalya ile dönmek.” şeklinde konuştu.

Kadın Boksuna İlgi Artıyor

Dünya şampiyonasına hazırlıklarını titizlikle sürdürdüklerini vurgulayan Büşra Işıldar, “İkinci defa büyüklerde dünya şampiyonasına katılacağım. Buradan altın madalya ile dönmeyi hedefliyorum.” ifadelerini kullandı. Kadın Boks Milli Takımı'nın başarılarını da gözler önüne seren Büşra, “Olimpiyatlarda alınan madalyalar, boksa bakış açısını değiştirdi. Artık herkes çocuklarını boksa yöneltiyor. Başarılarımızla birlikte ön yargılar kırılacak ve herkes boks sporunu sevecektir.” şeklinde sözlerini tamamladı.

Gençler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli boksör Büşra Işıldar, büyükler kategorisinde de dünya şampiyonu olmak için çalışıyor. Sırbistan'da mart ayında yapılacak dünya şampiyonasına Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan Büşra, açıklamada bulundu.

Gençler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli boksör Büşra Işıldar, büyükler kategorisinde de dünya şampiyonu olmak için çalışıyor. Sırbistan'da mart ayında yapılacak dünya şampiyonasına Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan Büşra, açıklamada bulundu.