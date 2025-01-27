Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası Kocaeli'de Tamamlandı

Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası Kocaeli'de Gerçekleşti

Kocaeli'de düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası başarıyla sona erdi. Eray Şamdan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen bu önemli organizasyona, Türkiye'nin 39 ilinden toplamda 130 sporcu katıldı.

Suat Hekimoğlu'ndan Açıklama

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, şampiyonanın kadın boksunun gelişimine büyük katkı sağladığını belirterek, "Bu şampiyona, kadın boksunun yükselişine ışık tutmuş ve geleceğe umut olmuştur." dedi.

Altın Madalya Kazanan Sporcular

Organizasyonda kazanan altın madalya sahipleri şu şekilde belirlendi:

48 kilo: Nurselen Yalgettekin

50 kilo: Ayşen Taşkın

52 kilo: Hazel Merve Saydam

54 kilo: Nilay Yaren Çam

57 kilo: Pınar Benek

60 kilo: Gizem Özer

63 kilo: Esmanur Lök

66 kilo: Berfin Kabak

70 kilo: Sema Çalışkan

75 kilo: Yaren Düztaş

81 kilo: Büşra Işıldar

+81 kilo: Elif Güneri

Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, katılımcılara gösterdikleri performans ile spor camiasında büyük bir heyecan yaratmış oldu.