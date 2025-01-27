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Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası Kocaeli'de Tamamlandı

Kocaeli'de düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, 39 ilden 130 sporcunun katılımıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:15
Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası Kocaeli'de Tamamlandı

Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası Kocaeli'de Gerçekleşti

Kocaeli'de düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası başarıyla sona erdi. Eray Şamdan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen bu önemli organizasyona, Türkiye'nin 39 ilinden toplamda 130 sporcu katıldı.

Suat Hekimoğlu'ndan Açıklama

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, şampiyonanın kadın boksunun gelişimine büyük katkı sağladığını belirterek, "Bu şampiyona, kadın boksunun yükselişine ışık tutmuş ve geleceğe umut olmuştur." dedi.

Altın Madalya Kazanan Sporcular

Organizasyonda kazanan altın madalya sahipleri şu şekilde belirlendi:

  • 48 kilo: Nurselen Yalgettekin
  • 50 kilo: Ayşen Taşkın
  • 52 kilo: Hazel Merve Saydam
  • 54 kilo: Nilay Yaren Çam
  • 57 kilo: Pınar Benek
  • 60 kilo: Gizem Özer
  • 63 kilo: Esmanur Lök
  • 66 kilo: Berfin Kabak
  • 70 kilo: Sema Çalışkan
  • 75 kilo: Yaren Düztaş
  • 81 kilo: Büşra Işıldar
  • +81 kilo: Elif Güneri

Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, katılımcılara gösterdikleri performans ile spor camiasında büyük bir heyecan yaratmış oldu.

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