Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde Buzadam SK Şampiyon

Buzadam SK, 2024-2025 sezonunda Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 20:32
Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde Buzadam SK Şampiyon

Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde Buzadam SK'nın Başarısı

Buzadam SK, Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'nun açıklamasına göre ligin final serisi sona erdi.

Final Serisi Detayları

Final serisinin 3. maçında Zeytinburnu BSK'yi mağlup eden Buzadam SK, bu sezonki tüm maçlarını kazanarak ligdeki hak ettiği zaferi elde etti.

Kadınlar Süper Ligi'nde Şampiyon İstanbul BBSK

Bu sezon kadınlar kategorisinde de mücadele eden İstanbul BBSK, Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyerek dikkatleri üzerine çekti.

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