Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde Yarı Final Heyecanı Başladı

Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde Yarı Final Mücadelesi

Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde yarı final mücadelesi, İstanbul'da hız kazandı. Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleşen yarı final ilk maçı, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Buzadam Spor Kulübü, Zeytinburnu'nu Geçti

Yapılan karşılaşmada Buzadam Spor Kulübü, Zeytinburnu Buz Sporları Kulübü'nü 4-3 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. Bu sonuç, Buz Hokeyi severlerini oldukça heyecanlandırdı.

Rövanş Maçı Ne Zaman?

İki takım arasındaki yarı final rövanş maçı, 7 Şubat Cuma günü aynı yerde gerçekleştirilecek.

Diğer Yarı Final Karşılaşmaları

Diğer yarı final karşılaşmaları ise 8-9 Şubat tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Yükseliş Spor Kulübü arasında Silivrikapı Buz Pisti'nde yapılacak. Bu maçlar da büyük bir ilgiyle bekleniyor.