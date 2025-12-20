Çağdaş Atan: 'Ayağa Kalkacağız' — Konyaspor 1-1 Kayserispor

Çağdaş Atan: "Ayağa Kalkmak Zorundayız, Kalkacağız"

Trendyol Süper Lig 17. hafta: Konyaspor 1-1 Kayserispor

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Konyaspor, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, alınan sonucun kabul edilemez olmadığını ancak iyileşme gerektiğini vurguladı.

Atan, maçla ilgili değerlendirmesinde, "Ayağa kalkmak zorundayız, kalkacağız. Bunun için çalışacağız, savaşacağız, dik duracağız" dedi. Tecrübe eksikliğine rağmen sahadaki oyuncularla maçın daha rahat bitirilmesi gerektiğini belirten Atan, kolay ve ucuz bir gol yediklerini ifade etti.

Teknik direktör, önlerinde bir fırsat olduğunu söyleyerek, "Salı günü bir kupa maçımız var. Oradan bir başlangıç yapıp, yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu. Ayrıca bir ara dönemi ve kamp planlandığını, aralarına katılabilecek yeni oyuncuların takımı güçlendireceğini ekledi.

Atan’ın mesajı, hem saha içindeki hızlı toparlanma çağrısı hem de yaklaşan kupa mücadelesine yönelik hazırlık sinyali taşıdı. Konyaspor yönetimi ve taraftarlar, teknik ekibin planlarının meyve verip vermeyeceğini önümüzdeki maçlarda görecek.

