Çağdaş Kaya 59 Kg'da Türkiye Şampiyonu

Çağdaş Kaya, Ankara'daki Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 59 kg'da 165 kg kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 14:10
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 14:10
Çağdaş Kaya 59 Kg'da Türkiye Şampiyonu

Çağdaş Kaya 59 Kg'da Türkiye Şampiyonu

Kayserili halterci Çağdaş Kaya, Ankara'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonasında 59 kilo sıkletinde 165 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu.

Kulüp ve antrenör

Çağdaş Kaya, Taşkaya Spor Kulübü sporcusu olarak mücadele etti. Başarısının ardından Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tebrik mesajı yayımladı.

Tebrik mesajı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sporcumuzu ve Antrenörü Gökhan Taşçı'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

KAYSERİLİ HALTERCİ ÇAĞDAŞ KAYA; 59 KİLO SIKLETİNDE 165 KİLO KALDIRARAK, TÜRKİYE ŞAMPİYONU...

KAYSERİLİ HALTERCİ ÇAĞDAŞ KAYA; 59 KİLO SIKLETİNDE 165 KİLO KALDIRARAK, TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU.

