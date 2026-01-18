Çağdaş Kaya 59 Kg'da Türkiye Şampiyonu

Kayserili halterci Çağdaş Kaya, Ankara'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonasında 59 kilo sıkletinde 165 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu.

Kulüp ve antrenör

Çağdaş Kaya, Taşkaya Spor Kulübü sporcusu olarak mücadele etti. Başarısının ardından Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tebrik mesajı yayımladı.

Tebrik mesajı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sporcumuzu ve Antrenörü Gökhan Taşçı'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

