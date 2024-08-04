Çağla Büyükakçay, Fas'taki Tennis Turnuvasında İkinciliği Elde Etti

Milli Tenisçi Çağla Büyükakçay'ın Başarısı

Ülkemizi uluslararası alanda temsil eden milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fas'ta düzenlenen W35 Muhammediye Turnuvasında gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti.

Çeyrek ve Yarı Final Aşaması

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Büyükakçay çeyrek finalde Burundili Sada Nahimana ile karşılaştı ve bu maçı 6-4, 6-2'lik setlerle kazanarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde, Fransız Emma Lene karşısında da üstün bir performans sergileyen Çağla, 6-4 ve 6-2'lik setlerle bu mücadeleyi de kazandı.

Finaldeki Zorlu Mücadele

Finalde, Belaruslu Kristina Dmitruk ile karşılaşan Çağla, 3-6, 7-6 ve 3-6'lık setler sonucunda mücadeleyi kaybederek turnuvayı ikincilikle tamamladı. Bu sonuç, onun uluslararası arenada ne kadar yetenekli bir sporcu olduğunu bir kez daha gösterdi.

Büyükakçay, elde ettiği bu başarı ile Türk tenis tarihine adını yazdırmış oldu.