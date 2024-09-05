Cahide Eke, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya Mücadelesi Verecek

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Önemli Bir Maç

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yer alan kadınlar 48 kilo J2 kategorisinde milli judocu Cahide Eke, bronz madalya için mücadele edecek.

Yarı Finaldeki Zorlu Rakip

Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judoda, Cahide Eke, yarı finalde Kazakistanlı Akmaral Nauatbek ile karşılaştı. Bu karşılaşmada, Eke rakibine ippon ile mağlup oldu.

Branşında Azimle Devam Ediyor

Yarı final yenilgisinin ardından Eke, akşam seansında bronz madalya maçı için hazırlık yapacak. Milli sporcu, bu önemli mücadelede elinden geleni yaparak madalyayı kazanmayı hedefliyor.