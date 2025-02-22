Can Öncü Avustralya'da Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5. Oldu

Milli Motosikletçi Can Öncü, Avustralya'da 5. Sırayı Aldı

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası (WorldSSP) 2025 sezonunun ilk ayağında, Avustralya'da yapılan kaçışta 5. sırada yer aldı. Hafta sonunun ilk yarışını Phillip Island Pisti'nde gerçekleştiren Öncü, yeni takımı Yamaha ile sezonun 18 turluk ilk yarışına 4. cepten başladı.

Bu başarılı mücadeleyle birlikte, Can Öncü damalı bayrağı 5. sırada geçerek önemli bir puan kazandı. Yarışı, Pata Yamaha takımından İtalyan sürücü Stefano Manzi birinci olarak tamamlarken, PTR Triumph takımından İngiliz Tom Booth-Amos ikinci, Ducati pilotu Alman Marcel Schroetter de üçüncü sırada yer aldı.

Bu sonuçlarla Genel klasmanda Can Öncü, toplamda 11 puanla 5. sırada kendine yer buldu. Lider durumda olan Stefano Manzi 25 puanla birinci, Tom Booth-Amos 20 puanla ikinci, Marcel Schroetter ise 16 puanla üçüncü sıradadır.

Can Öncü, Supersport kategorisinde yarın TSİ 06.30'da gerçekleşecek ikinci yarışta da podyuma çıkmak için azimle mücadele edecek.