Can Öncü, Dünya Supersport Fransa'da İlk Yarışı İkinci Bitirdi

Can Öncü, Magny-Cours'ta ilk yarışı ikinci sırada tamamladı
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'da gerçekleştirilen 9. ayağının ilk yarışını ikinci sırada tamamladı.
Öncü, 4,4 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours Pisti'nde düzenlenen 19 turluk ilk yarışa, superpole sıralama yarışını kazanarak birinci sıradan başladı.
Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına mücadele eden milli motosikletçi, Fransa'daki ilk yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçerek podyumdaki yerini aldı.
Yarış ve klasman sonuçları
Yarışı, Pata Yamaha Ten Kate Racing takımından İtalyan sürücü Stefano Manzi birinci, Yamaha BLU CRU Evan Bros ekibinden İtalyan motosikletçi Alberto Surra ise üçüncü sırada tamamladı.
Pilotlar genel klasmanında Stefano Manzi 319 puanla birinci, Can Öncü 255 puanla ikinci, PTR Triumph ekibinden İngiliz Tom Booth-Amos ise 198 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Can Öncü, yarın Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayağının ikinci yarışında zirveyi kovalayacak.