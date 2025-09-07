DOLAR
Can Öncü Magny-Cours'ta İkinci Oldu: Dünya Supersport'ta Güçlü Performans

Milli motosikletçi Can Öncü, Magny-Cours'taki 9. ayağın son yarışını ikinci tamamlayarak podyumdaki yerini korudu.

Can Öncü Magny-Cours'ta İkinci Oldu

Dünya Supersport'ta haftasonunun iki ana yarışında da podyum

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayağının son yarışını ikinci sırada tamamladı.

Magny-Cours Pisti'nde düzenlenen hafta sonunun ana yarışı, 4,4 kilometre uzunluğundaki parkurda 19 tur üzerinden koşuldu ve Öncü damalı bayrağı ikinci olarak geçti.

Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına yarışan Öncü, Fransa'da dün gerçekleştirilen ilk ana yarışta da ikinci olmuştu; böylece hafta sonunu çift podyumla noktaladı.

Fransa'daki ikinci ana yarışta birinciliği Pata Yamaha Ten Kate Racing takımdan İtalyan sürücü Stefano Manzi elde etti. PTR Triumph ekibinden İngiliz Tom Booth-Amos ise yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Pilotlar genel klasmanında Stefano Manzi 344 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Milli sürücü Can Öncü 275 puanla ikinci, Tom Booth-Amos ise 214 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Şampiyonanın 10. ayağı 26-28 Eylül tarihlerinde İspanya'nın Alcaniz kentindeki MotorLand Aragon Pistinde koşulacak.

