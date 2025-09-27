Can Öncü MotorLand Aragon'da İkinci Olarak Podyuma Çıktı

Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağında MotorLand Aragon'da ilk yarışı ikinci bitirerek podyuma çıktı; Kadir Erbay wildcard ile 17. oldu.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 17:31
Dünya Supersport Şampiyonası İspanya etabında ilk yarışta güçlü performans

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'da gerçekleştirilen 10. ayağının ilk yarışını ikinci sırada tamamladı.

Yarış boyunca Valentin Debise ile kıyasıya bir mücadele veren Öncü, MotorLand Aragon Pistindeki ilk yarışı damalı bayrağı ikinci sırada geçerek podyuma çıktı.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden bir diğer isim ise genç sürücü Kadir Erbay oldu. Wildcard hakknı kullanarak şampiyonaya katılan Erbay, 24. sıradan başladığı yarışı 17. sırada tamamladı.

Yarışı Ducati Panigale takımından Fransız sürücü Valentin Debise birinci, Yamaha ekibinden İtalyan motosikletçi Stefano Manzi ise üçüncü sırada bitirdi.

Can Öncü, yarın düzenlenecek Dünya Supersport Şampiyonası'nın ikinci yarışında TSİ 13.35'te yeniden zirveyi kovalayacak.

Can Öncü MotorLand Aragon'da İkinci Olarak Podyuma Çıktı
