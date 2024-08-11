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Can Öncü Portekiz'de 7. Oldu

Dünya Supersport Şampiyonası'nda milli sporcu Can Öncü, Portekiz etabında ikinci yarışı 7. sırada tamamladı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 19:53
Can Öncü Portekiz'de 7. Oldu

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Can Öncü Performansı

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz etabında ikinci yarışını 7. sırada tamamladı. Portimao kentinde bulunan Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleşen yarışta, 4. sıradan start alan Öncü, damalı bayrağı 7. sırada geçti.

Diğer Türk Sporcular ve Yarış Sonuçları

Turnuvada yarışan bir diğer Türk sporcu Bahattin Sofuoğlu (MV Agusta), önceki gün yaşadığı kaza sonrası tedbir amaçlı olarak mücadelenin dışında kalma kararı aldı.

Portekiz'deki ikinci yarışta birinciliği Yari Montella (Barni Spark) elde ederken, Stefano Manzi (Pata Yamaha Ten Kate) ikinci, Valentin Debise (Yamaha Ten Kate) ise üçüncü sırada yer aldı.

Genel Klasman Durumu

Bugün açıklanan genel klasman sonuçlarına göre, Adrian Huertas (Aruba Ducati) liderliğini sürdürüyor. Huertas, toplamda 260 puan ile Yari Montella'nın 20 puan önünde bulunuyor.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağı, 6-8 Eylül tarihlerinde Fransa'da gerçekleştirilecek.

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