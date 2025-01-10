Can Öncü, Yeni Takımıyla Dünya Supersport'ta Podyum Hedefliyor

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda yeni takımı Evan Bros Yamaha Racing ile podyumu hedefliyor. Geçen sezon Puccetti Kawasaki takımıyla 92 puan toplayarak 12. sırada tamamlayan Can, yeni motoruyla pistlerde ses getirmek istiyor.

Hazırlıklarını Kenan Sofuoğlu yönetiminde Sakarya'da sürdüren Can, 12 Ocak'ta sezon öncesi testlere başlayacak. AA muhabirine verdiği demeçte, sezon sonunda yaptığı çalışmalarla kendini geliştirdiğini ve bunu motosikletine bindiğinde göreceğini dile getirdi. Can, yeni sezon için oldukça heyecanlı olduğunun altını çizerken, Sofuoğlu ile antrenman yapmanın büyük bir avantaj olduğunu belirtti.

Yeni motosikleti hakkında da konuşan Can, şu bilgileri paylaştı: "Kawasaki'den sonra yeni motora 2 gün boyunca binme fırsatım oldu. Yarım gün bindikten sonra, önceki motosikletimle yaptığım zamanlardan daha hızlı derece elde ettim. Motor daha güçlü ve konforlu, bu uzun yarışlarda büyük avantaj sağlıyor. Tabii ki daha fazla deneyim kazanmam gerekiyor, ama pistte daha çok geçirdiğimde farkı daha iyi anlayacağım."

Can, Kenan Sofuoğlu Pisti'nde her gün antrenman yaparak kendini geliştirdiklerini vurguladı. Antrenmanlardaki rekabetin önemine değinen milli sporcu, "Daha hızlı olanın, yavaş kalanı sürekli geliştirdiği bir ortamdayız. Bu imkan başka kimsenin elinde yok, sadece Türk pilotlar için mevcut." dedi.

Sezon boyunca hedefinin podyum yapmak olduğunu belirten Can, "Elimden geleni yapacağım ama eğlenmek istiyorum. Kawasaki'de son birkaç yıldır eğlenemiyordum, bu motora biner binmez eğlenmeye başladım. Bu, benim hayalim olan takımdı ve nasip oldu, çok mutluyum. Çok iyi performanslı, güçlü bir motora sahibim. Bu nedenle ilk yarışa gidip podyum yapmayı ve önümüzdeki yarışların hepsini iyi bir şekilde bitirmeyi hedefliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.