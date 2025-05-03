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Çanakkale'de 2025 Challenge Gallipoli Etkinliği Başladı

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen 2025 Challenge Gallipoli etkinliğine 18 ülkeden 600 sporcu katıldı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 09:36
Çanakkale'de 2025 Challenge Gallipoli Etkinliği Başladı

Çanakkale'de "2025 Challenge Gallipoli" Heyecanı

Çanakkale, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bu yıl beşincisi düzenlenen "2025 Challenge Gallipoli" etkinliğiyle spor tutkunlarını bir araya getirdi. Türkiye Triatlon Federasyonu'nun düzenlediği etkinlik, sabah saatlerinde Eski Jandarma Kampı'ndan başladı.

Etkinlikte, doğayla iç içe bir atmosferde yarışacak olan sporcular, 18 ülkeden 600 katılımcıyla kıyasıya mücadele ediyor. Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan tarafından başlatılan yarışmalarda, triatletler 1,9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet sürme ve 21 kilometre koşu parkurlarını tamamlamak için ter dökecek.

Türkiye Triatlon Federasyonu Genel Sekreteri Göktürk Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl düzenlenen etkinliğin her geçen yıl daha fazla katılımcıya ulaştığını belirtti. Katılımın artması, organizasyonun uluslararası arenada giderek daha fazla tanındığını gösteriyor.

Etkinliğin ikinci gününde, yarın ödül töreni planlanıyor. Sporcular, hem başarılı olmanın mutluluğunu yaşamak hem de bu güzel doğal ortamda unutulmaz anılar biriktirmek için yarışıyor.

"2025 Challenge Gallipoli" etkinliği, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda başladı. Türkiye Triatlon...

"2025 Challenge Gallipoli" etkinliği, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda başladı. Türkiye Triatlon Federasyonunun organizasyonunda sabah saatlerinde Eski Jandarma Kampı'ndaki başlangıç noktasına gelen triatletler burada son hazırlıklılarını yaptı. Sporcular 1,9 kilometrelik yüzme, 90 kilometre bisiklet, 21 kilometre koşu parkurlarını tamamlamak için kıyasıya mücadele ediyor.

"2025 Challenge Gallipoli" etkinliği, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda başladı. Türkiye Triatlon...

"2025 Challenge Gallipoli" etkinliği, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda başladı. Türkiye Triatlon Federasyonunun organizasyonunda sabah saatlerinde Eski Jandarma Kampı'ndaki başlangıç noktasına gelen triatletler burada son hazırlıklılarını yaptı. Sporcular 1,9 kilometrelik yüzme, 90 kilometre bisiklet, 21 kilometre koşu parkurlarını tamamlamak için kıyasıya mücadele ediyor.

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