Çanakkale'de Marmara Bölge Oyunları Coşkusuyla Gerçekleşti

Özel Olimpiyatlar Dolu Dolu Geçti

Türk Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından düzenlenen Marmara Bölge Oyunları, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde hayata geçirildi. Bu yılki etkinlikte, Kırklareli, Çanakkale, İstanbul, Bursa, Yalova, Balıkesir ve Kocaeli'den gelen yaklaşık 200 sporcu, sağlık taramalarının ardından su, futbol, basketbol, atletizm ve bocce branşlarında mücadele etti.

Sponsor Destekleri ve Ödüller

Bu anlamlı organizasyon, Toyota Türkiye’nin ana sponsorluğunda yapıldı. dereceye giren sporculara ödülleri, Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Murat Ağca'dan Önemli Açıklamalar

TÖSSED Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Murat Ağca, yaptığı açıklamada, "Özel Olimpiyatlar Türkiye, zihinsel engelli bireylerin spor aracılığıyla topluma kazandırılması amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur," dedi. Ayrıca, uluslararası bir organizasyonun Türkiye ayağını oluşturduklarını belirtti. Ağca, her 4 yılda bir düzenlenen yaz ve kış olimpiyatlarına katılan binlerce zihinsel engelli bireyin, sporla bir araya geldiğini ifade etti.

Hedef: Daha Fazla Gelişim

Ağca, ayrıca, "Amacımız, farklı bölgelere ulaşarak zihinsel engelli bireylerimizi ve ailelerini bu topluluğun bir parçası haline getirmektir. Çanakkale'deki etkinlikte büyük bir katılım sağlandı ve dört branşta faaliyet gösterdik," diye konuştu.

Katılımcılar ve Atmosfer

Etkinliğin açılış töreni ve kortej yürüyüşü ile start verildi. Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, İlçe Jandarma Komutanı Veysel Erbay, Yenice Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, Yenice İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Elif Sızan, TÖSSED Başkan Yardımcısı Tamer Oyguç ve İletişim Direktörü Ebru Çıdal’ın da aralarında bulunduğu pek çok katılımcı etkinlikte yer aldı. Renkli görüntülere ve coşku dolu anlara sahne olan bu organizasyon, katılımcılar için unutulmaz bir deneyim sunmuş oldu.

Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından Toyota Türkiye’nin ana sponsorluğunda düzenlenen Marmara Bölge Oyunları, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde gerçekleştirildi. Kırklareli, Çanakkale, İstanbul, Bursa, Yalova, Balıkesir ve Kocaeli'den gelen yaklaşık 200 sporcu, sağlık taramalarının ardından futbol, basketbol, atletizm ve bocce branşlarındaki spor müsabakalarına katıldı. Oyunlarda 45 antrenör ve 50 gönüllü görev aldı.

Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından Toyota Türkiye’nin ana sponsorluğunda düzenlenen Marmara Bölge Oyunları, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde gerçekleştirildi. Kırklareli, Çanakkale, İstanbul, Bursa, Yalova, Balıkesir ve Kocaeli'den gelen yaklaşık 200 sporcu, sağlık taramalarının ardından futbol, basketbol, atletizm ve bocce branşlarındaki spor müsabakalarına katıldı. Oyunlarda 45 antrenör ve 50 gönüllü görev aldı.