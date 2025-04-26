Çanakkale'de Zıpkınla Balık Avı ve Serbest Dalış Çalıştayı Gerçekleştirildi

Çanakkale'de Sualtı Sporlarına Önemli Katkı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Zıpkınla Balık Avı ve Serbest Dalış Çalıştayı, Çanakkale'nin Güzelyalı köyündeki Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Bu çalıştay, federasyon tarihindeki ilk zıpkınla balık avı çalıştayı olma özelliğini taşıyor.

Katılımcılar ve Amaç

Çalıştaya, TSSF yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, Çanakkale Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, teknik kurul başkanları, antrenörler, spor kulübü yöneticileri, sporcular ve il temsilcileri katıldı. Program, Ocak ayında başlayarak çeşitli dallarda devam etti ve katılımcılar arasında önemli fikir alışverişlerine olanak sağladı.

Çalıştayın İçeriği

İlk gün zıpkınla balık avı branşı üzerine, brövelendirme sistemleri, dalış yasakları, yasal yükümlülükler ve sürdürülebilir avcılık için etik konuları masaya yatırıldı. İkinci gün ise serbest dalış alanında, teknik mevzuatlar, ulusal ve uluslararası yarışma organizasyonları, dalış güvenliği ile sporcuların motivasyonu üzerine bilgiler paylaşıldı.

Gelecek Adımlar

Çalıştay sonunda karara bağlanan gündem maddeleri, TSSF sekreteryasına sunuldu. Bu bağlamda, çalışma grupları ve yeni görevlendirmeler yapıldı ve kısa süreli faaliyet takvimleri oluşturuldu.

Kadir Sağlam'dan Açıklamalar

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, su altı topluluğu için yapılan bu çalıştayların katılımcılar arasında motivasyonu artırdığını belirtti. Çalıştayda ortaya çıkan kararların, ilgili kurullarla birlikte hızla hayata geçirileceğini sözlerine ekledi. Sağlam, federasyonun yaptığı önemli çalışmaların mevcut başarıları katlayarak artıracağına olan inancını da dile getirdi.

Çanakkale'de Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Zıpkınla Balık Avı ve Serbest Dalış Çalıştayı düzenlendi.

Çanakkale'de Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Zıpkınla Balık Avı ve Serbest Dalış Çalıştayı düzenlendi.