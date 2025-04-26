DOLAR
38,4 0%
EURO
43,69 0%
ALTIN
4.094,52 -0,11%
BITCOIN
3.618.131,8 0,72%

Çanakkale'de Zıpkınla Balık Avı ve Serbest Dalış Çalıştayı Gerçekleştirildi

Çanakkale'de düzenlenen çalıştay, zıpkınla balık avı ve serbest dalış alanındaki yenilikleri tartışmak amacıyla toplandı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 14:16
Çanakkale'de Zıpkınla Balık Avı ve Serbest Dalış Çalıştayı Gerçekleştirildi

Çanakkale'de Sualtı Sporlarına Önemli Katkı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Zıpkınla Balık Avı ve Serbest Dalış Çalıştayı, Çanakkale'nin Güzelyalı köyündeki Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Bu çalıştay, federasyon tarihindeki ilk zıpkınla balık avı çalıştayı olma özelliğini taşıyor.

Katılımcılar ve Amaç

Çalıştaya, TSSF yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, Çanakkale Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, teknik kurul başkanları, antrenörler, spor kulübü yöneticileri, sporcular ve il temsilcileri katıldı. Program, Ocak ayında başlayarak çeşitli dallarda devam etti ve katılımcılar arasında önemli fikir alışverişlerine olanak sağladı.

Çalıştayın İçeriği

İlk gün zıpkınla balık avı branşı üzerine, brövelendirme sistemleri, dalış yasakları, yasal yükümlülükler ve sürdürülebilir avcılık için etik konuları masaya yatırıldı. İkinci gün ise serbest dalış alanında, teknik mevzuatlar, ulusal ve uluslararası yarışma organizasyonları, dalış güvenliği ile sporcuların motivasyonu üzerine bilgiler paylaşıldı.

Gelecek Adımlar

Çalıştay sonunda karara bağlanan gündem maddeleri, TSSF sekreteryasına sunuldu. Bu bağlamda, çalışma grupları ve yeni görevlendirmeler yapıldı ve kısa süreli faaliyet takvimleri oluşturuldu.

Kadir Sağlam'dan Açıklamalar

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, su altı topluluğu için yapılan bu çalıştayların katılımcılar arasında motivasyonu artırdığını belirtti. Çalıştayda ortaya çıkan kararların, ilgili kurullarla birlikte hızla hayata geçirileceğini sözlerine ekledi. Sağlam, federasyonun yaptığı önemli çalışmaların mevcut başarıları katlayarak artıracağına olan inancını da dile getirdi.

Çanakkale'de Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Zıpkınla Balık Avı ve Serbest...

Çanakkale'de Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Zıpkınla Balık Avı ve Serbest Dalış Çalıştayı düzenlendi.

Çanakkale'de Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Zıpkınla Balık Avı ve Serbest...

Çanakkale'de Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Zıpkınla Balık Avı ve Serbest Dalış Çalıştayı düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Zıpkınla Balık Avı ve Serbest Dalış Çalıştayı Gerçekleştirildi
2
Artistik Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Antalya'da Başladı
3
Alanyaspor, Trabzonspor Maçına Hazır
4
Fenerbahçe Başkan Adayı Kutlualp: “Fenerbahçe'nin Dinamikleri Her Zaman Çalışır”
5
Fenerbahçe'nin Borcu 19 Milyar 206 Milyon Lira Olarak Açıklandı
6
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İçin Heyecan Verici Basın Toplantısı
7
Fenerbahçe'den Mali Bağımsızlık Vurgusu: 2025-2026 Hedefi

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor