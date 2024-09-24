Cansu Özbay'dan Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay'a Ziyaret

Cansu Özbay'dan Önemli Ziyaret

Vodafone Sultanlar Ligi'nin önde gelen takımlarından olan VakıfBank'ta oynayan milli voleybolcu Cansu Özbay, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Günay'dan Açıklama

Güzelbahçe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cansu Özbay, ziyaret sırasında imzalı formasını Başkan Günay'a hediye etti. Başkan Günay, bu ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Cansu'nun bizdeki yeri başka. Çünkü o milli sporcumuz aynı zamanda da bir Güzelbahçeli. Bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı." ifadelerini kullandı.

Cansu Özbay'ın Mesajı

Cansu Özbay da bu buluşma için teşekkür ederek, "Dünyada ülkemi temsil etmek büyük bir gurur. Güzelbahçeli olmak da ayrıcalık benim için. Başkanımızla daha önce bir araya gelecektik ama programlar uymadı. Bugüne nasipmiş." dedi.

Sportif İş Birliği

Cansu Özbay, Güzelbahçe'nin tanıtımı için yapacaklarını anlatarak, "Voleybol konusunda da bazı projelerimiz var. Başkanımla konuştuk, destekleyeceklerini söylediler. Haftada 3-4 saat Güzelbahçe Belediyesinin spor salonunda antrenman yapma fırsatı buldum." şeklinde konuştu.

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank'ta forma giyen milli voleybolcu Cansu Özbay (ortada), Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ı (sol 3) makamında ziyaret etti.

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank'ta forma giyen milli voleybolcu Cansu Özbay (ortada), Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ı (sol 3) makamında ziyaret etti.