Cardoso: Yeni transferler uyum sağladığında Kayserispor başarılı olacak

Kaptan Miguel Cardoso takımına güveniyor

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un takım kaptanı Miguel Cardoso, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kayserispor, Süper Lig'de geride kalan haftalarda 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı ve puan cetvelinde 15. sırada yer alıyor. Cardoso, 7 karşılaşmada daha fazla puan almayı hak ettiklerini söyledi.

Cardoso, "Futbolda sonuçların her zaman doğruyu göstermediğini" belirterek, "En azından 4 puan daha fazla alabilirdik. Göztepe ve Kocaelispor maçlarında öne geçme şansı da bulduk. Ne yazık ki futbol böyle bir oyun. Bazen buna benzer skorlar karşınıza çıkabiliyor. Bizim bundan önceki gibi sıkı çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Cardoso, kulübün bu sezon çok sayıda oyuncu transfer ettiğini ve lige yeni bir teknik adamla başladığını vurgulayarak takımın zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

'Başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum'

Sezonun kendileri için iyi geçeceğine inandığını söyleyen Cardoso, "Bu sene yeni bir takım kuruldu diyebiliriz. Çok sayıda yeni oyuncu aramıza katıldı. Aramıza katılan oyuncuların hepsinin de kaliteli oyuncular olduğunu düşünüyorum ama bu oyuncuların belirli bir uyum süreci var. Birlikte oynamaya ihtiyacı var. Onlar takıma ve kulübe alışacaklar. Bunun için de biraz zaman lazım. Yeni oyuncuların adaptasyon süreci tamamlandıktan sonra takım olarak başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kayserispor'da farklı teknik direktörlerle çalışma fırsatı bulduğunu anlatan Cardoso, "Her teknik adam birbirinden farklıdır. Kendilerine özgü sitilleri ve oyun planları olabiliyor. Bu yıl da Markus Gisdol ile iyi çalışıyoruz. Kendisi çok profesyonel bir spor insanı. Onunla çalışmaktan keyif alıyoruz. Şu an için istediğimiz neticeleri alamamış olsak da sıkı çalışmaya devam ederek daha iyi neticelerin geleceğini düşünüyorum." dedi.

Pozisyon değil, takımın başarısı önemli

Sarı-kırmızılı formayla 5. sezonuna başladığını belirten Cardoso, "Elimden geldiği kadar her maçta her idmanda en iyimi vermeye çalışıyorum. Burada 5. yılımı geçiyorum ve özellikle bu sene daha fazla sorumluluk almaya çalışıyorum." diye konuştu.

Cardoso, farklı mevkilerde görev alabildiğini belirterek, "Tipik bir santrafor gibi değil ama hocamızın da oyun anlayışıyla bazen ileri uçta oynayabiliyorum. Benim için önemli olan takımın başarısı ve takımıma bu başarıda yardım edebilmek. Bunu gerçekleştirebildiğim müddetçe oynadığım pozisyonun çok önemi yok." dedi.

Bu hafta zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını söyleyen Cardoso, sözlerini şöyle tamamladı: "Süper Lig'de her maç çok zor. Çok rekabetçi bir ligde mücadele ediyoruz. Trabzonspor da bu ligin önemli takımlarından, çok güçlü bir ekip. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Trabzonspor'a karşı da kazanmak için oynayacağız. Umut ediyorum bu maçta ligdeki ilk galibiyetimizi alacağız."

