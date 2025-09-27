Çavuşoğlu: Takımımın Hakkı Yendi — Corendon Alanyaspor 1-0 Galatasaray

Süper Lig 7. haftada Galatasaray'a 1-0 yenilen Çavuşoğlu, takımının oyununa rağmen hakkını alamadığını, 23 şut ve penaltı tartışmasını vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 00:48
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 00:48
Çavuşoğlu: Takımımın Hakkı Yendi — Corendon Alanyaspor 1-0 Galatasaray

Çavuşoğlu: Takımımın Hakkı Yendi — Corendon Alanyaspor 1-0 Galatasaray

Maç Sonrası Değerlendirme

Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 yenildikleri karşılaşma sonrası takımının performansına rağmen sonucun adil olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, "Takımımın oynadığı futbolun hakkını alamadığı için çok üzüldük. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı ve sahada bir futbol dersi izlendiğini belirtti.

Maçın Detayları ve Performans

Başkan, iki altyapıdan ve geçen sezon alt ligden gelen iki oyuncunun ilk 11'de yer aldığını hatırlatarak, "Tarihi bir farkla Galatasaray'ı uğurlayabilirdik. Galatasaray yöneticileri de aynı düşüncede. Ama futbolun adaleti olsa 5-1, 6-1 maç biterdi. Tarihi bir fark olurdu. Ama futbolun adaletinin yanı sıra şansı da önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Maçta direkten dönen toplar ve 23 şut çektiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Galatasaray'ın ise yalnızca 7 şut attığını söyledi. "Son uzatma dakikalarında bile 3 tane yüzde yüzlük pozisyonu kaçırdık, atamadık. Biraz da beceremedik diyelim." dedi.

Başkan sözlerini, "Buradan teknik heyetimi, futbolcularımı kutluyorum. Ortaya çok güzel bir futbol koydular. Sonuç olarak Galatasaray 1-0 yendi, tebrik ederiz. Önümüze bakacağız ama takımımın, oynadığı futbolun hakkını alamadığı için çok üzüldük." şeklinde sürdürdü.

Penaltı Tartışması

Maçta gündeme gelen penaltı pozisyonuna ilişkin Çavuşoğlu, pozisyonu izlediğini ve "penaltı olmadığını" belirtti. Oynadıkları Fenerbahçe maçındaki pozisyona benzettiği olayı değerlendiren başkan, bazı yorumcuları eleştirerek şunları söyledi: "Tabii bazı yorumcular birilerinin adamı olduğu için yorum yaparken 'penaltıydı' diyor. Ama yeni çıkan kurallardan haberleri yok. Derslerine çalışmıyorlar. Oturmuşlar oraya, birilerinin adamları yorum yapıyor. Böyle birçok yorumcu var. Ben onları da dikkate almıyorum zaten. Önce kuralları öğrensinler. Birçoğu da eski hakem. Dersinize çalışın ondan sonra yorum yapın. Fenerbahçe maçındaki de penaltı değil bu maçta bizim lehimize olacak penaltı pozisyonu da penaltı değildi."

Teknik Direktör Hakkında

Bir gazetecinin teknik direktör Joao Pereira'nın performansına ilişkin sorusunu da yanıtlayan Çavuşoğlu, "Hocamızın amaçları ve hedefleri var. 1 yıl önceden hocamız bize sunum yapmıştı. Futbolculuk zamanında da beğendiğimiz bir oyuncuydu. Hocamız çalışkan, azimli, hırslı. Şu anda takımımızı iyi çalıştırıyor." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alagöz Holding Iğdır FK, Esenler Erokspor Maçına Hazır
2
Anadolu Yıldızlar Kros Ligi Finali Kütahya'da Yapıldı
3
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin Yenilgisi
4
Çavuşoğlu: Takımımın Hakkı Yendi — Corendon Alanyaspor 1-0 Galatasaray
5
Uğurcan: Zor Maçtı, Galibiyet Sevindirdi — Corendon Alanyaspor 0-1 Galatasaray
6
Pereira: 'Biz daha iyi oynadık' — Alanyaspor 0-1 Galatasaray
7
Hentbolda Türk takımları Avrupa'da tur peşinde

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı