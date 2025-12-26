Çayırova Belediyesi — MKE Ankaragücü: TBL'de Devre Kapanışı
Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ekiplerinden Çayırova Belediyesi, sezonun ilk yarısının son haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Maçın önemi ve takım durumu
Ligde geride kalan süreçte 13 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada yer alan Kocaeli temsilcisi, MKE Ankaragücü maçını kazanarak devreyi galibiyetle kapatmayı hedefliyor. Başantrenör Gökhan Güney yönetimindeki takımda eksik oyuncu bulunmuyor.
Yer, saat ve hakemler
Müsabaka Çayırova Spor Salonu'nda saat 14.45'te başlayacak. Karşılaşmayı yönetecek hakemler: İsmail Binbir, Burak Durmuş ve Mustafa Candemir Tabak.
Canlı yayın ve davet
Belediyeden yapılan açıklamada tüm basketbolseverler maçı izlemeye davet edildi. Karşılaşma, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF)'nun YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
