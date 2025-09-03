DOLAR
Çaykur Rizespor, 15 Eylül'deki Gençlerbirliği maçı için hazırlıklara başladı

Çaykur Rizespor, 15 Eylül Pazartesi günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına teknik direktör İlhan Palut yönetiminde başladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 20:27
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenman detayları

Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde salonda başlayan antrenmanda ısınma ve core egzersizleri yaptı.

Sahada 5'e 2 pas çalışması ile devam eden idman, dayanıklılık koşusunun ardından dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana, milli takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

