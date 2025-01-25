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Çaykur Rizespor, Adana Demirspor ile Kritik Maçta Karşılaşıyor

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Maç Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:25
Çaykur Rizespor, Adana Demirspor ile Kritik Maçta Karşılaşıyor

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor ile Sahasında Karşılaşıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile mücadele edecek. Maç, Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve bu önemli karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Kadrodaki Eksikler

Karadeniz temsilcisinde, kart cezalısı olan kaleci Grbic ve Mithat Pala, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Lig Durumu

Çaykur Rizespor, toplamda 24 puan ile ligde 10'uncu sırada yer alıyor. Takım, sezon boyunca 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Öte yandan, rakip Adana Demirspor, son oynadığı lig maçında Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olarak 5 puanla son sırada konumlanıyor.

Bu kritik karşılaşmada alınacak sonuç, her iki takım için de ligdeki kaderlerini etkileyecek öneme sahip.

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