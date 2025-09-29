Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Cuma günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Antrenmanda yapılan çalışmalar

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dün Kasımpaşa ile oynanan maçta forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Tedavileri devam eden Alikulov ve Olawoyin takımdan ayrı çalıştı.

Diğer oyuncular ise koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışması ile başladıkları idmanı, şut ve dar alanda çift kale maç ile sürdürdü. İdman, dayanıklılık koşusu sonrasında sona erdi.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.