DOLAR
40 -0,23%
EURO
46,94 0,2%
ALTIN
4.247,94 0,62%
BITCOIN
4.338.611,01 0,24%

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Vatandaşlarla Buluştu

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, teknik heyet ve futbolcular, Rize'de vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 13:38
Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Vatandaşlarla Buluştu

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Kıbrıs Caddesi'nde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör İlhan Palut ve futbolcular, Rize'nin Kıbrıs Caddesi'nde düzenlenen kahvaltıda vatandaşlarla buluştu. Etkinlik, bölgedeki esnaf tarafından organize edildi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Başkan Turgut, kahvaltıda yaptığı konuşmada, sokakta gerçekleştirilen bu etkinliğin birlik ve beraberliğin sembolü haline geldiğini dile getirdi. Esnaf ve vatandaşlarla keyifli bir sohbet ortamı oluşturduklarını ifade eden Turgut, "Bizleri çok iyi ağırladılar. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin." şeklinde duygularını paylaştı.

Transfer Süreci Hakkında Değerlendirme

Turgut, transfer süreçleri hakkında da bilgi vererek, "Transferler ile ilgili konuşmayı neticelenince görmek daha doğru olur. Hocamızın liderliğinde inşallah en doğru transferleri yapmaya çalışıyoruz." dedi. Başarı hedefi ile ilgili olarak da, "En iyi olmak ve üst sıralara oynamak hedefimizdir," diye belirtti.

Teknik Direktör Palut'tan Açıklamalar

Teknik direktör İlhan Palut ise buluşmanın atmosferinden memnun kaldığını belirterek, "Ben de burada olmaktan ve şehrin dinamiklerine hakim olmaktan mutluluk duyuyorum." dedi. Yeni sezon çalışmalarına dair bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Palut, "Takımımız kurulsun, resim ortaya çıksın, ondan sonra daha somut konuşuruz. Çaykur Rizespor'un ses getirmesini istiyoruz," şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı İbrahim Turgut (sol 2), teknik...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı İbrahim Turgut (sol 2), teknik direktör İlhan Palut (sol 3) ve futbolcular, Kıbrıs Caddesi'nde çarşı esnafının düzenlediği kahvaltıda vatandaşlarla bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı İbrahim Turgut (sol 2), teknik...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı İbrahim Turgut (sol 2), teknik direktör İlhan Palut (sol 3) ve futbolcular, Kıbrıs Caddesi'nde çarşı esnafının düzenlediği kahvaltıda vatandaşlarla bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TFF ve Zeno Grup Optik'ten Resmi Sponsorluk Anlaşması
2
Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Vatandaşlarla Buluştu
3
Beşiktaşlı Paulista: "Başarı İçin Savaşacağız!"
4
Sivasspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Göz Dolduruyor
5
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası İstanbul'da Başladı
6
Kırkpınar Şampiyonu Orhan Okulu Hedeflerini Açıkladı
7
Iğdır'da 5. Kayısı Cup Tenis Turnuvası Başladı

Temmuz'da 32 Günlüğüne 27.000 TL Gelir Sağlayacak Mevduat Faizleri!

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu