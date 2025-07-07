Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Vatandaşlarla Buluştu

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Kıbrıs Caddesi'nde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör İlhan Palut ve futbolcular, Rize'nin Kıbrıs Caddesi'nde düzenlenen kahvaltıda vatandaşlarla buluştu. Etkinlik, bölgedeki esnaf tarafından organize edildi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Başkan Turgut, kahvaltıda yaptığı konuşmada, sokakta gerçekleştirilen bu etkinliğin birlik ve beraberliğin sembolü haline geldiğini dile getirdi. Esnaf ve vatandaşlarla keyifli bir sohbet ortamı oluşturduklarını ifade eden Turgut, "Bizleri çok iyi ağırladılar. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin." şeklinde duygularını paylaştı.

Transfer Süreci Hakkında Değerlendirme

Turgut, transfer süreçleri hakkında da bilgi vererek, "Transferler ile ilgili konuşmayı neticelenince görmek daha doğru olur. Hocamızın liderliğinde inşallah en doğru transferleri yapmaya çalışıyoruz." dedi. Başarı hedefi ile ilgili olarak da, "En iyi olmak ve üst sıralara oynamak hedefimizdir," diye belirtti.

Teknik Direktör Palut'tan Açıklamalar

Teknik direktör İlhan Palut ise buluşmanın atmosferinden memnun kaldığını belirterek, "Ben de burada olmaktan ve şehrin dinamiklerine hakim olmaktan mutluluk duyuyorum." dedi. Yeni sezon çalışmalarına dair bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Palut, "Takımımız kurulsun, resim ortaya çıksın, ondan sonra daha somut konuşuruz. Çaykur Rizespor'un ses getirmesini istiyoruz," şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı İbrahim Turgut (sol 2), teknik direktör İlhan Palut (sol 3) ve futbolcular, Kıbrıs Caddesi'nde çarşı esnafının düzenlediği kahvaltıda vatandaşlarla bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı İbrahim Turgut (sol 2), teknik direktör İlhan Palut (sol 3) ve futbolcular, Kıbrıs Caddesi'nde çarşı esnafının düzenlediği kahvaltıda vatandaşlarla bir araya geldi.