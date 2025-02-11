Çaykur Rizespor, Berkay Özcan'ı Kiraladı

Çaykur Rizespor, Berkay Özcan ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir'den Berkay Özcan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Resmi Açıklama Yapıldı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir ile anlaşmanın sağlandığı belirtildi. Berkay Özcan, kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı ve 20 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Açıklamada, "Berkay Özcan'a 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi de yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir'den Berkay Özcan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.