Çaykur Rizespor'dan Galatasaray Maçı İçin Prim Açıklaması

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü, Galatasaray maçı için özel prim uygulanmayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 21:52
Çaykur Rizespor'dan Galatasaray Maçı İçin Prim Açıklaması

Çaykur Rizespor'dan Galatasaray Maçı için Prim Açıklaması

Kulüp Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yarın Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'un özel prim iddialarına yanıt verdi.

Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Kulüp Başkanı İbrahim Turgut tarafından Galatasaray maçına özel prim uygulanacağı yönünde iddiaların yer aldığını belirtti. Bu özel prim uygulamasının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Bakır, şöyle devam etti: "Kulüp Başkanımız İbrahim Turgut öncülüğünde yönetim kurulumuz, geçtiğimiz yıldan itibaren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına özel prim belirlemekte ve uygulamaya koymaktadır. Bu sezonda da bahse konu üç takım ile yapılan mücadeleye özgü prim ve bilet satışı sezon başında belirlenmiş ve uygulanmaktadır."

Özel prim iddialarının kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlar olduğunu vurgulayan Bakır, bu tür paylaşımlarda bulunan kişilerin tespit edilmesi durumunda yasal haklarının saklı olduğunu belirtti.

Çaykur Rizespor'un ligde alt sıralardan uzaklaşmak ve üst sıralara tutunmak için zorlu bir mücadeleye çıkacağını kaydeden Bakır, "Taraftarımızdan ilk düdükten son düdüğe kadar takımlarını desteklemelerini bekliyoruz. Her ne şartta olursa olsun taraftarımızın desteği ile kazanmak adına sahada sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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