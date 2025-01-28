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Çaykur Rizespor'dan Kiralık Transfer: Seyfettin Anıl Yaşar Esenler Erokspor'a Gitiyor

Çaykur Rizespor'un genç yeteneği Seyfettin Anıl Yaşar, Esenler Erokspor'a kiralandı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 14:41
Çaykur Rizespor'dan Kiralık Transfer: Seyfettin Anıl Yaşar Esenler Erokspor'a Gitiyor

Çaykur Rizesporlu Seyfettin Anıl Yaşar Esenler Erokspor'a Kiralandı

Çaykur Rizespor'un genç futbolcusu Seyfettin Anıl Yaşar, yeni sezonda Esenler Erokspor'da boy gösterecek. Rizespor, oyuncunun gelişimi için kiralama kararını aldı.

Kiralama sürecinin ardından Seyfettin’in daha fazla maç tecrübesi kazanması bekleniyor. Rize temsilcisinin bu hamlesi, genç oyuncunun potansiyelini geliştirmek ve sezon sonunda takıma katılmak amacı taşımaktadır.

Bu transferin her iki taraf için de faydalı olması bekleniyor, Seyfettin’in Esenler Erokspor'da gösterdiği performans, gelecekteki kariyerine olumlu katkılar sağlayabilir.

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