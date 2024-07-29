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Çaykur Rizespor'dan Yeni Transfer: Muhamed Buljubasic

Çaykur Rizespor, Bosnalı futbolcu Muhamed Buljubasic'i kadrosuna kattı. Genç oyuncu, 4 yıl boyunca yeşil-mavili formayı giyecek.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 13:46
Çaykur Rizespor'dan Yeni Transfer: Muhamed Buljubasic

Çaykur Rizespor Yeni Bir Yıldız Kazandı

Trendyol Süper Lig'in iddialı takımlarından Çaykur Rizespor, Bosna-Hersekli yetenekli orta saha oyuncusu Muhamed Buljubasic ile anlaştı.

Buljubasic İmzaya Hazır

Yeşil-mavili kulüp, 20 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreni ile 4 yıllık sözleşmeyi imzalayacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Buljubasic'e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Buljubasic'in transferi, Çaykur Rizespor'un genç ve dinamik bir kadro oluşturma hedefinin bir parçası olarak görülüyor. Bu transferle birlikte takım, yeni sezonda daha güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.

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