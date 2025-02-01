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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile Zorlu Maça Çıkıyor

Çaykur Rizespor, yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Maç Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 12:17
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile Zorlu Maça Çıkıyor

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın İstanbul'da Fenerbahçe ile mücadele edecek. Maç, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Burak Pakkan tarafından yönetilecek.

Takım Durumu ve Cezalı Oyuncular

Ligde geçen hafta sahasında Adana Demirspor'u 3-2 yenen Çaykur Rizespor, 27 puan ile 8. sırada yer alıyor. Ancak takımda kart cezalısı olan Muhammet Taha Şahin ve Alikulov yarınki maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Hedefleri

Son maçında Göztepe'yi 3-2'lik skorla yenerek 48 puana ulaşan Fenerbahçe, ligdeki sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Ancak, Çaykur Rizespor, ilk devrede rakibine sahasında 5-0 yenilerek bu maçı kazanmak için ekstra çaba gösterecektir.

Her iki takım için de büyük bir önem taşıyan bu karşılaşmada, iki ekip de galibiyet için sahaya çıkacak.

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