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Çaykur Rizespor, Genç Kaleci Efe Doğan'ı Kadrosuna Kattı

Çaykur Rizespor, Bucaspor 1928'den kaleci Efe Doğan'ı transfer etti. Genç kaleci ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 15:35
Çaykur Rizespor, Genç Kaleci Efe Doğan'ı Kadrosuna Kattı

Çaykur Rizespor, Efe Doğan ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Bucaspor 1928 forması giyen genç kaleci Efe Doğan'ı kadrosuna dahil etti. Yeşil-mavili kulübün yaptığı açıklamada, Efe Doğan'ın transferinin ardından sağlık kontrolünden geçtiği ve 4,5 yıllık sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Efe Doğan'a Hoş Geldin Mesajı

Çaykur Rizespor, Efe Doğan için açıklamasında, "Efe Doğan'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verdi. Bu transferle birlikte Rizespor, genç oyuncu ile geleceğe yönelik önemli bir adım atmış oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bucaspor 1928'den kaleci Efe Doğan'ı kadrosuna...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bucaspor 1928'den kaleci Efe Doğan'ı kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bucaspor 1928'den kaleci Efe Doğan'ı kadrosuna...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bucaspor 1928'den kaleci Efe Doğan'ı kadrosuna kattı.

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