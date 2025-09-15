Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği 0-0: İlk Yarıda Gol Yok

Trendyol Süper Lig 5. hafta özet

İlk yarı: 0-0

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

5. dakikada, Papanikolau'nun pasında Halil İbrahim Dervişoğlu ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti; topu kaleci Erhan Şentürk kornere çeldi.

8. dakikada, Pereira'nın sert şutunda iyi uzanan kaleci Fofana meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

15. dakikada, Laçi'nin uzun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Zeqiri, kafayla topu önüne indirdikten sonra çektiği sert şutta kaleci Erhan Şentürk'ün ayaklarıyla yaptığı müdahale sonucu gol olmadı.

38. dakikada, sol kanattan Alikulov'un ortasında iyi yükselen Papanikolaou'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

İlk yarı boyunca her iki takım da gol bulamayınca maçın ilk devresi 0-0 beraberlikle tamamlandı.