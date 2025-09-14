Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Süper Lig 5. Hafta Randevusu

Çaykur Rizespor yarın Gençlerbirliği ile karşılaşıyor
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, yarın sahasında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.
Maç Detayları
Müsabaka Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Takım Durumları
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan yeşil-mavili ekip, 1 puanla 17'inci sırada bulunuyor.
Oynadığı 4 maçta 4 mağlubiyet alan Gençlerbirliği ise ligin son sırasında yer alıyor.