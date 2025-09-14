Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Süper Lig 5. Hafta Randevusu

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 5. haftasında yarın Çaykur Didi Stadı'nda Gençlerbirliği'ni ağırlıyor; maç 20.00'de, hakem Zorbay Küçük.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, yarın sahasında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.

Maç Detayları

Müsabaka Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Takım Durumları

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan yeşil-mavili ekip, 1 puanla 17'inci sırada bulunuyor.

Oynadığı 4 maçta 4 mağlubiyet alan Gençlerbirliği ise ligin son sırasında yer alıyor.

