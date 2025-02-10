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Çaykur Rizespor, Hull City'den Abdülkadir Ömür'ü Transfer Etti

Çaykur Rizespor, Abdülkadir Ömür'ü Hull City'den kiralayarak kadrosuna kattı. Oyuncu, Rize'ye gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:20
Çaykur Rizespor, Hull City'den Abdülkadir Ömür'ü Transfer Etti

Çaykur Rizespor, Abdülkadir Ömür ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor, İngiltere Championship takımlarından Hull City'den Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna kattı. Yeşil-mavili kulüp, sezon sonuna kadar kiralama anlaşması imzalandığını duyurdu.

Çaykur Rizespor'un yaptığı açıklamaya göre, Abdülkadir Ömür, Hull City ile yapılan anlaşmanın ardından sağlık kontrolünden geçti ve Çaykur Didi Stadı'nı ziyaret etti.

Abdülkadir Ömür'ün İlk Açıklamaları

Transferle ilgili görüşlerine yer verilen Abdülkadir Ömür, Rize'ye gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Ömür, "Rize, Trabzon gibi çok iyi bildiğim, arkadaşlarımla gelmekten keyif aldığım bir şehir. Başkanımıza, yöneticilerimize ve taraftarlarımıza güzel karşılama için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

İyi bir takım ruhu olduğuna dikkat çeken Ömür, "Rizespor, iyi oyun ile ligin kalitesini yukarı çıkarmaya çalışan bir ekip. Bana karşı ilgili olduklarını duyduktan sonra hocamızla görüşerek takıma katıldım. İnşallah katkı sağlamayı başarırım" dedi. Abdülkadir, takım arkadaşları ve Rize taraftarını mutlu etmek istediğini de dile getirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hull City'den Abdülkadir Ömür'ü renklerine...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hull City'den Abdülkadir Ömür'ü renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hull City'den Abdülkadir Ömür'ü renklerine...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hull City'den Abdülkadir Ömür'ü renklerine bağladı.

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