Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ile Kritik Deplasman Mücadelesine Çıkıyor

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın İstanbul'da Kasımpaşa ile karşılaşacak. Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

Karşılaşmanın Detayları

Bu önemli mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Çaykur Rizespor, ligde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile topladığı 27 puanla 10. sırada yer alıyor.

Rakip Kasımpaşa ise, son maçında Adana Demirspor'u 5-3 yenerek 28 puanla 8. sıraya yerleşti. Çaykur Rizespor'un bu mücadelesinde, kart cezalısı Olawoyin ve sakat olan Eray Korkmaz forma giyemeyecek.

İlk Devredeki Sonuç

İlk devrede iki tarafın karşılaştığı maçta Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olmuştu. Bu nedenle Karadeniz temsilcisi, yarınki maçta hem üç puan almak hem de rakibinden revanş almak için sahaya çıkacak.