DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.453.553,85 -0,29%

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ile Kritik Deplasman Mücadelesine Çıkıyor

Çaykur Rizespor, yarın Kasımpaşa ile karşılaşarak Süper Lig'deki zirve mücadelesine devam edecek.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:48
Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ile Kritik Deplasman Mücadelesine Çıkıyor

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın İstanbul'da Kasımpaşa ile karşılaşacak. Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

Karşılaşmanın Detayları

Bu önemli mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Çaykur Rizespor, ligde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile topladığı 27 puanla 10. sırada yer alıyor.

Rakip Kasımpaşa ise, son maçında Adana Demirspor'u 5-3 yenerek 28 puanla 8. sıraya yerleşti. Çaykur Rizespor'un bu mücadelesinde, kart cezalısı Olawoyin ve sakat olan Eray Korkmaz forma giyemeyecek.

İlk Devredeki Sonuç

İlk devrede iki tarafın karşılaştığı maçta Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olmuştu. Bu nedenle Karadeniz temsilcisi, yarınki maçta hem üç puan almak hem de rakibinden revanş almak için sahaya çıkacak.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Şahin: 'Mağlubiyet Serisini Atlatmalıyız'
2
Azerbaycanlı Boksör Amin Hüseynli'nin Dünya Şampiyonu Olma Hedefi
3
Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ile Kritik Deplasman Mücadelesine Çıkıyor
4
Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı Deplasmanda 95-81 Yenerek 14. Galibiyetini Aldı
5
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. Haftanın Başlangıcı
6
Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Keçiören'i 3-1 Geçti

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar