Çaykur Rizespor, Rachid Ghezzal'ı Transfer Etti

Çaykur Rizespor, Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 21:24
Çaykur Rizespor, Rachid Ghezzal'ı Transfer Etti

Çaykur Rizespor'dan Önemli Transfer

Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Çaykur Rizespor, Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ı kadrosuna dahil etti. Yeşil-mavili kulüp, yeni transferinin sağlık kontrolünü Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirdi ve ardından 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ghezzal'a Hoş Geldin Mesajı

Rizespor'un resmi açıklamasında, "Ghezzal'a 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi yer aldı. Takımın yeni yıldızı Ghezzal, üst düzey tecrübesiyle Rizespor'a katkı sağlaması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal'ı kadrosuna...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal'ı kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal'ı kadrosuna...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal'ı kadrosuna kattı.

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