Çaykur Rizespor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenman Detayları

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman, koordinasyon ve oyun kurma becerisini geliştirmeye yönelik 5'e iki pas çalışmasıyla başladı.

Dar alanda kısa pas ve bitiricilik üzerine kurulu turnuva ile devam eden idman, jenerasyon koşusuyla tamamlandı.

Yeşil-mavili takım, Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı.