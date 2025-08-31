Çaykur Rizespor'tan Galatasaray Maçı Hakem Kararlarına Tepki

Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır'ın Açıklaması

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Bakır yaptığı açıklamada, Galatasaray karşılaşmasındaki hakem kararlarının camiada büyük bir hayal kırıklığı oluşturduğunu aktardı. Ofsayt gerekçesiyle iki gollerinin verilmediğine dikkati çekti.

Bakır'ın sözleri şöyle:

"İlk golün tartışmalı milimetrik ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi, yarı otomatik sistemde kötü grafiker imzası taşımaktadır. Öte yandan hakemin oyuncularımıza tutumu, spor kamuoyunca açıkça görülmüş, birçok pozisyonda fauller görmezden gelinmiş, Çaykur Rizespor aleyhine çok kolay düdükler çalınmıştır. 'Gri' olarak adlandırılan pozisyonların rakip lehine değerlendirilmesi takımımızın saha içi mücadelesini düşürmüş, kolay fauller ile oynamamıza müsaade edilmemiştir. Çok şey istemiyoruz. Sahada mücadele eden futbolcularımızın emeğine saygı bekliyoruz."

Bakır, bu durumun hakemlerin Anadolu takımlarına karşı tarafsızlığına olan güveni ciddi biçimde zedelediğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Futbolun temel değerleri arasında olan eşitlik ilkelerinin sahada uygulanmadığı bir maç, sporun ruhuna zarar vermektedir. Hakemlerin tutumları sorgulanmadıkça, bu güven kaybının derinleşmesi kaçınılmaz görünmektedir. MHK'ye lig başında 'Görünen köy kılavuz istemez.' atasözünü hatırlatıyor, yaşananların üstünü örtmemesini, aksi taktirde bu gidişatın baş sorumlusu olacaklarının altını çizmek isteriz. Unutulmamalıdır ki hakemlerin verdiği kararlar sadede Çaykur Rizespor camiasına zarar vermeyecek, futbolun güven duygusunun yıkılmasına neden olacaktır. Son yıllarda kulübümüz aleyhine verilen yanlış ofsayt kararları, 'saç traşı', 'ayak topuğu dikeni' gibi sebeplerle VAR'dan iptal edilen gol kararları ve MHK'nin görmezden gelmesi camiamızda derin hayal kırıklığı oluşturmaktadır."