Çaykur Rizespor, Taraftarlarıyla Havanın Coşkusunu Paylaştı

Çaykur Rizespor, Göztepe maçı öncesi düzenlenen etkinlikle taraftarlarıyla buluştu, yeni sezon için umut ve heyecan tazelendi.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 22:24
Çaykur Rizespor, Taraftarlarıyla Havanın Coşkusunu Paylaştı

Çaykur Rizespor, Taraftarlarıyla Buluştu

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek olan Çaykur Rizespor yönetimi ve futbol takımı, düzenlenen etkinlikte taraftarlarıyla bir araya geldi.

Etkinlikte Coşku Doruğa Ulaştı

Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, taraftarlar meşaleler yakarak ve tezahüratlar yaparak, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör İlhan Palut ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Bşkan Turgut’tan Umut Dolu Mesajlar

Taraftarlara hitap eden Başkan Turgut, yeni sezonun başarılarla dolu geçeceği umudunu dile getirerek, Rizespor'un tarihine çok özel anlar ekleyeceklerine inandığını söyledi. Turgut, “Çok güzel bir ekip kurduk. İlhan hocamız ve değerli futbolcularımızla birlikte daha güçlü ve başarılı olacağız” ifadelerini kullandı.

Sportmenlik Vurgusu

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Turgut, “Dostça ve kardeşçe bir sezon diliyorum. Rizespor’un yanı sıra hiçbir oyuncunun sakatlanmadığı bir lig geçirmeyi umuyorum. Sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğunu unutmadan mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Ayrıca takımda yeni transferlerin olacağı bilgisini de verdi.

Teknik Direktör Palut’tan Heyecan Verici Açıklamalar

Teknik direktör İlhan Palut, taraftarlarla birlikte böyle bir etkinlikte olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Ligin başlaması heyecan verici. Bugün burada sizin heyecanınıza şahit olmak ve bu atmosferi yaşamak bizi motive etti. Umarım çok güzel bir sezon geçiririz” değerlendirmesinde bulundu.

