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Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Trabzonspor ile oynayacağı maçı hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri’nde başladı.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 20:16
Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Trabzonspor Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma için hazırlıklara başladı.

Yeşil-mavililer, ligdeki son maçında Net Global Sivasspor ile 1-1 berabere kalmalarının ardından, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas oyunu ile başladı. Çalışma, çift kale maçla sona erdi.

Çaykur Rizespor'un Trabzonspor maçı hazırlıkları yarın da devam edecek.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı. Antrenmanda, David Akintola (sağda) da yer aldı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı. Antrenmanda, David Akintola (sağda) da yer aldı.

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