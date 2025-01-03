Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İlhan Palut: 'Kazanmayı hak etmiştik'

Çaykur Rizespor-Beşiktaş Maç Sonrası İlhan Palut Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası, teknik direktör İlhan Palut, karşılaşmayı değerlendirdi ve kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Sahaya ortaya konan oyun ve alınan skor oranlamasına baktığınızda biz de hayal kırıklığı yaratan bir sonuç çünkü kazanmayı bence biz hak etmiştik." ifadelerini kullandı.

İlk Yarı Performans Üzerine

Palut, "Beşiktaş maçının tekrar bizim için galibiyetlere dönüş için bir fırsat olduğunu düşündüm. Yüksek tempoda oynamamız gerekiyordu. Beşiktaş, ofansif anlamda yüksek tempo oynayan takımlara karşı zaman zaman sıkıntı yaşayabiliyor. Dikkatli olmalıydık." dedi.

İlk 40 dakikada takımının sahada önemli bir performans sergilediğini belirten Palut, "Süper Lig'de görmeye alışık olmadığımız bir tempo ve pozisyon yoğunluğu vardı. Bu süreci maalesef sadece bir golle taçlandırabildik. Beşiktaş, kaptırdığımız toplarla hızlı geçiş yaparak beraberliği sağladı." şeklinde konuştu.

İkinci Yarıda Olumlu Gelişmeler

İkinci yarıda Beşiktaş'ın daha fazla topa sahip olduğunu ancak buna rağmen kendi pozisyonlarına şans vermediklerini anlatan Palut, "Özellikle 60. dakikadan sonra tekrar ataklarımızı yoğunlaştırdık. Pozisyonlar bulduk ama maalesef ikinci golü atamadık. Son dakika bir fırsatımız daha oldu ama o da ofsayta takıldı" dedi.

Palut, "Oyun ve skor oranlamasına baktığımızda hayal kırıklığına uğradık. Oyuncularımı kutluyorum, seyircilerimiz büyük destek verdiler. Onları evlerine bir galibiyetle göndermek isterdik ama başaramadık," diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Ofsayt ve Hakem Kararları Üzerine

Bir gazetecinin ofsayttan iptal edilen golle ilgili sorusuna da değinen Palut, "Herkes için kullanılan bir teknoloji. Özellikle ofsayttan iptal edilen goller genelde bizi buluyor. Buna saygı duymak zorundayım. Ancak güven noktasında içimiz huzurlu mu? Hayır!" şeklinde yanıt verdi.

Sonuç olarak, Palut bir hakemin kariyerini geliştirmesi açısından Mustafa Bey'in sahada olması gerektiğini vurguladı ve Türk futbolu için önemli bir değer olduğuna dikkat çekti.