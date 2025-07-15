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Çaykur Rizespor'un Yeni Sezon Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 20:59
Çaykur Rizespor'un Yeni Sezon Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Çaykur Rizespor Yeni Sezon için Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig’in iddialı ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Karadeniz temsilcisi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen kamp programında, futbolcular günlük çift antrenman ile form tutuyor.

İlk Antrenmanın Detayları

Futbolcular, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ilk idmanlarına koordinasyon çalışmaları ile başladı. İlk seansın ardından dayanıklılık koşuları gerçekleştiren sporcular, sonrasında taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

Akşam Seansı ve Gelecek Hazırlıklar

Günün akşam saatlerinde ise otelin spor salonunda kuvvet çalışmaları yaptı. Çaykur Rizespor, yarın yapacağı yeni çift antrenman ile çalışmalarına devam edecek. Takımın bu yoğun hazırlık süreçlerinin, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmalarına yardımcı olacağı düşünülüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

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