Çaykur Rizespor-Yarın Alanyaspor'u Ağırlıyor

Çaykur Rizespor, yarın Alanyaspor ile karşılaşacak. Maç saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda başlayacak.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:34
Çaykur Rizespor-Yarın Alanyaspor'u Ağırlıyor

Çaykur Rizespor, Alanyaspor'u Ağırlıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç, Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

Maçın Detayları

Karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Çaykur Rizespor, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyetle birlikte toplamda 30 puanla ligde 11'inci sırada yer alıyor. Alanyaspor ise 31 puanla 10. sırada bulunuyor.

İlk Devre Sonucu

İki takımın ligin ilk devresinde oynadığı karşılaşmada, Çaykur Rizespor rakibine 1-0 mağlup olmuştu. Yeşil-mavililer, son hazırlıklarını bugün tamamlayarak maç saatini bekleyecek.

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