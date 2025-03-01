Çaykur Rizespor-Yarın Alanyaspor'u Ağırlıyor

Çaykur Rizespor, Alanyaspor'u Ağırlıyor
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç, Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.
Maçın Detayları
Karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Çaykur Rizespor, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyetle birlikte toplamda 30 puanla ligde 11'inci sırada yer alıyor. Alanyaspor ise 31 puanla 10. sırada bulunuyor.
İlk Devre Sonucu
İki takımın ligin ilk devresinde oynadığı karşılaşmada, Çaykur Rizespor rakibine 1-0 mağlup olmuştu. Yeşil-mavililer, son hazırlıklarını bugün tamamlayarak maç saatini bekleyecek.